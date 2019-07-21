На пункте пропуска обнаружили неразорванную мину

Пиротехники обнаружили неразорванную 120-мм артиллерийскую мину. Фото: МВС

Взрывоопасный предмет нашли на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское". Пункт пропуска временно закрыли.

"Около 12:10 в 150 метрах от КПВВ неподалеку от обочины дороги пиротехники обнаружили неразорванную 120-мм артиллерийскую мину. Для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и пограничников пропуск через линию разграничения временно прекратили. Гражданских и персонал контрольных служб отвели в безопасное место", - сообщили в МВД.

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Территорию продолжают тщательно обследовать.

О возобновлении работы пункта пропуска сообщат дополнительно. Его за сегодня уже второй раз закрывают. Утром поступило анонимное сообщение о заминировании.

15 июля КПВВ "Майорское" останавливал работу из-за анонимного звонка о заминировании. Тогда взрывчатки не обнаружили.