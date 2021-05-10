На Донбассе задержали разведчика ДНР

Боевик изучал расположение сил украинских военных. Фото: СБУ

На Донбассе задержали представителя ДНР, который пытался провести разведку на местности на линии соприкосновения.

Он признал свою причастность к незаконным группировокам, сообщает пресс-центр СБУ.

Задержанный боевик - уроженец Горловки, Донецкой области. Его задача состояла в получении информации о расположении, силах и средствах украинских военных.

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В 2016 году он проходил службу в одном из военных формирований ДНР. На должностях старшего разведчика и стрелка-помощника гранатометчика он оказал вооруженное сопротивление украинским военным и обстреливал позиции украинских подразделений.

Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет ДНР и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии".

Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В Бразилии арестовали 36-летнего бывшего боевика ДНР Рафаэля Маркуса Лусварги за хранение наркотиков и боеприпасов. Его и 25-летнего мужчины полицейские задержали во время патрулирования в муниципалитете Президенти-Пруденти.