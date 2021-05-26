На Донбассе ранили украинского военного

Оккупанты ранили военнослужащего ВСУ. Фото: ua.news

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим тишины.

Так, вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

У Крымского враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и с вооружения боевой машины пехоты.

В районе Красногоровки и Павлополя противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали последствия обстрела Северного российскими ракетами

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты совершили обстрел с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Пески на Донбассе. Во двор одного из местных жителей попала мина. Взрывная волна вырвала ворота и повредила ограждение.