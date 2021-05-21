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пятница, 21 мая 2021 23:58

На Донбассе ранили украинских военных

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На Донбассе ранили украинских военных
Ранили трех украинских военнослужащих. Фото: ua.News

Вблизи Луганского российские террористы ранили трех украинских военнослужащих.

"21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, три военнослужащие ВС Украины получили ранения", - сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Воинам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Их состояние удовлетворительное.

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На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

20 мая боевики обстреляли жилые районы Марьинки со станкового противотанкового гранатомета - обошлось без жертв.

Стреляли из населенного пункта Шахта "Трудовская" на окраине Донецка.

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