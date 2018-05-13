На Донбассе погиб украинский медик

Медик 95-й ОДШБ Олег Бокач погиб в зоне проведения АТО. Фото: FromUA.NEWS

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб Олег Бокач, медик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Он был жителем села Николаевка Кобеляцкого района Полтавской области, сообщает Цензор.НЕТ

Олег Бокач после окончания медицинского колледжа пошел служить по контракту медиком в Вооруженные силы Украины. Он проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Позиции ОДШБ обстреляли наемники РФ. Олег хотел вытянуть раненого военного из зоны обстрела, но у него попал осколок снаряда.

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Ранее в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что за прошедшие сутки ситуация на линии соприкосновения с пророссийскими формированиями в Донбассе была напряженной - погиб один наш военный и четыре получили ранения. Уничтожено 2 и ранено 6 оккупантов.