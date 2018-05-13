На Донбассе погиб украинский медик

 
Ексклюзивы
1/5
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 846
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1188
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 32661
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1044
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 882
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2430
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1909
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2961
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 52055
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
3
3
16
5
7
Показали последствия обстрела боевиками жилых домов
Показали последствия обстрела боевиками жилых домов
Захарченко боится мирных жителей Донбасса - СМИ
Захарченко боится мирных жителей Донбасса - СМИ
ВСУ показали блестящие результаты: красноречивые фотографии
ВСУ показали блестящие результаты: красноречивые фотографии
Назвали имена россиян, которые руководили обстрелом Мариуполя
Назвали имена россиян, которые руководили обстрелом Мариуполя
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Видео
Все видео
Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ
Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Даже пес офигел: у сети высмеяли парад в Донецке
Даже пес офигел: у сети высмеяли парад в Донецке
"Почувствуйте на себе" - опубликовали впечатляющее видео боя на Донбассе
"Почувствуйте на себе" - опубликовали впечатляющее видео боя на Донбассе
Опубликовали впечатляющее видео возвращения 10-й бригады домой
Опубликовали впечатляющее видео возвращения 10-й бригады домой
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12510
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2763
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8100
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6858
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2196
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 468
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
воскресенье, 13 мая 2018 22:10

На Донбассе погиб украинский медик

  Комментировать
На Донбассе погиб украинский медик
Медик 95-й ОДШБ Олег Бокач погиб в зоне проведения АТО. Фото: FromUA.NEWS

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб Олег Бокач, медик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Он был жителем села Николаевка Кобеляцкого района Полтавской области, сообщает Цензор.НЕТ

Олег Бокач после окончания медицинского колледжа пошел служить по контракту медиком в Вооруженные силы Украины. Он проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Позиции ОДШБ обстреляли наемники РФ. Олег хотел вытянуть раненого военного из зоны обстрела, но у него попал осколок снаряда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один погибший, четыре раненых - оккупанты 73 раза открывали огонь

Ранее в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что за прошедшие сутки ситуация на линии соприкосновения с пророссийскими формированиями в Донбассе была напряженной - погиб один наш военный и четыре получили ранения. Уничтожено 2 и ранено 6 оккупантов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе погиб украинский медик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Боевики устроили засаду возле Маячки: 4 года назад погибли 6 десантников

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 95569
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 32652
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 22520
Цены на газ рекордно выросли
Цены на газ рекордно выросли 27 Просмотров: 22133
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 6 Просмотров: 17311
Больше всего комментируют
27
Цены на газ рекордно выросли
11
Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
9
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
7
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
Голосов: 24589
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua