На Донбассе люди сидят без света и воды

Света нет из-за ремонтных работ. Фото: 12kanal.com

16 сел Донецкой области полностью остались без электричества, а около 250 тыс. жителей - без централизованного водоснабжения.

Еще одно село без света частично, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Такой коллапс вызвали ремонтные работы на высоковольтной линии 750 кВ Укренерго. Из-за ремонта ЛЭП 750 кВ временно отключили линию "Котляревская-Карловка" 35 кВ.

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"Отключено линию" Котляревская-Карловка "35 кВ. В результате без энергоснабжения временно останутся Карловская фильтровальная станция и жители 17 сел в Ясиноватском, Марьинском, Покровском и Константиновском районах", - говорится в сообщении.

Без электроснабжения остались жители сел Красногоровка, Новокалиново, Керамик, Архангельское, Невельске, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Очеретино (Ясиноватский район), Карловка, Галициновка, Лесовка, Долиновка (Марьинский район), Калиново (Константиновский район), Мемрик, а также частично Михайловка (Покровский район).

Кроме того, обесточена Карловская фильтровальная станция коммунального предприятия Донецкого областного совета "Вода Донбасса", которая обеспечивает водоснабжение около 250 тыс. человек.

Ремонтные работы планируется провести до 18:00 вторника, 16 июля, после чего энергоснабжения населенных пунктов и фильтровальной станции восстановят.

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к проблемам с электроснабжением потребителей, никаких отключений электроэнергии в городах не будет.