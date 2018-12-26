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среда, 26 декабря 2018 18:30

"Мина небесная" - показали, как военные умеют минировать дороги с вертолета

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&quot;Мина небесная&quot; - показали, как военные умеют минировать дороги с вертолета
Установка противотанкового минного поля с вертолета - обучение бойцов ООС на Донбассе / скриншот

В сети показали обучения саперов, которые минируют участки дорог с вертолетов.

На видео видно, как из вертолета Ми-8 устанавливают противотанковое минное поле, говорится в заметке штаба ООС на Facebook.

"Подвижные отряды заграждения на вертолетах более маневренными и позволяют выполнять широкий спектр задач в сжатые сроки, в различных условиях ведения боевых действий. Учитывая растущую активность врага вблизи наших границ, личный состав постоянно совершенствует свои профессиональные навыки на полигонах и на угрожаемых направлениях, свидетельствуя способность выполнить задачи по назначению в любое время", - говорится в сообщении.

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Более тысячи резервистов первой очереди проходят тренировки в учебном центре "Десна" в Черниговской области.

Резервисты приобретают и восстанавливают навыки по управлению боевой машиной на танкодроме, владением вооружением и оружием в различных видах боя, тренировке отражение воздушной атаки, тактики ведения боевых действий и передвижения на поле боя в условиях максимально приближенных к боевым и прочее.

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