Командир спасал солдата - снайпер застрелил 2 украинских воинов

Командование операции Объединенных сил сообщило о гибели 19 июля воинов отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила - солдат Роман Джерелейко и старшина Александр Бардалим. Их застрелил вражеского снайпера.

Автор: ye.ua Роману Джерелейко было 30 лет. Военный был родом из Волочиска. У него остались мать, отец, а также 7-летний сын Даниил

"Во время инженерного оборудования позиций, солдат Джерелейко Роман Васильевич получил пулевое ранение от рук вражеского снайпера. Медик, что своевременно прибыл из соседней позиции, квалифицированно оказал ему первую медицинскую помощь. После оповещения по очередным средствам связи, на место происшествия сразу прибыли командир роты и командир взвода старшина Бардалим Александр Владимирович, лично начали осуществлять эвакуацию солдата Джерелейко.

В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг выстрелил второй раз - на этот раз в командира взвода, старшину Александра Бардалима. Характер ранения был несовместимым с жизнью и в течение минуты времени Саша умер на руках своего командира роты", - сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Автор: facebook.com/pressjfo.news Старшина Александр Бардалим родился 13 февраля 1986 в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он был на войне с 2015 года и планировал вернуться к своей семье. К его увольнению из рядов ВСУ оставалось 20 дней

Еще трое бойцов получили боевое травмирования.

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенной минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Дважды использовали их неподалеку Марьянки, Водяного и Гнутово, три раза в окрестностях Талаковка.

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Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

На переговорах Контактной группы в Минске договорились о полном перемирии на Донбассе с 21 июля. За нарушение соглашений впервые предусмотрели ответственность. Об этом на брифинге сообщил представитель Украины в политической подгруппе Роман Безсмертный.