Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов

Фото: Михаил Ухман

Сегодня в центре города Авдеевкы, что в Донецкой области, прошли памятные мероприятия, посвященные освобождению от российских оккупантов.

В центре города собралось несколько сотен местных жителей, бойцов Вооруженных сил Украины и добровольческого корпуса "Правый сектор". Также было руководство военно-гражданской администрации.

Местные чиновники наградили бойцов, которые защищали город и продолжают защищать Украину от московских захватчиков.

29 июля 2014 года началась операция по освобождению города Авдеевки от российских террористов. Бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" и Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" провели операцию, которая закончилась полным освобождением города на следующий день. Четыре года прошло с того момента, а город продолжает оставаться опасной зоной. Московские оккупанты часто открывают огонь из артиллерийских установок и минометов. Поэтому очень часто страдает мирное население. На данный момент, украинские войска удерживают свои позиции в районе "промзоны", лесных массивов, шахты Бутовка и ясиноватскую развязку. За 4 года войны под Авдеевкою и ее районах, погибло сотни украинских бойцов, несколько десятков мирных жителей.

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Участники акции прошли из центра города к памятнику, где погибли наши воины. Там состоялось возложение цветов, наших ребят почтили минутой молчания, гимном Украины.

И под конец праздника, часть людей прибыла в "промзону", где расположен мемориал погибшим украинским бойцам. Здесь тоже возложили цветы.

"У нас в городе происходят много концертов, мероприятий приуроченных той или иные события", - говорит председатель ВЦА Павел Малыхин. - "На них постоянно приходят одни и те же люди. Хотя должны идти все жители. Ведь почтить память бойцов, которые освободили город от российско террористических войск - это почетно. И это должно быть в сердце каждого".

"Нам повезло, что мы освободили город от русских малыми жертвами. Поэтому нужно ценить этот момент и не забывать тех, кто победил зло и дал Авдеевке надежду на новую жизнь", - говорит боец ​​с позывным "Прут". Он защищал этот город в течение 2015 года.

ВСУ освободили от боевиков город Рубежное Луганской области. 20 июля 2014 года две колонны украинских войск, одна - со стороны Старая Краснянка, другая - со стороны Варваровки мимо чулочную фабрику, прошли через Рубежное до Воеводовки.