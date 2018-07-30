Как освобождали Пески

30 июля 2014 года украинские войска окончательно зачистить от врага поселок Пески под Донецком.
Украинские войска в поселок зашли 24 июля 2014-го.
"На следующее утро после штурма Песков, россияне неслись на нас на какой-то" газельке "и оттуда торчал пулемет. Но Боженька все видит, поэтому первая пуля них заклинила", - говорит Назар Сарабун из Тернополя, боец Добровольческого Украинский Корпуса "Правый сектор". - "Уроды разбежались, завязался бой. Здесь вижу, как покойный "Батя" (Семен Григоришин, боец ДУК погиб в январе 2016 года - Gazeta.ua), спокойно, с сигаретой в зубах выходит на дорогу с ручным пулеметом Калашникова и делает несколько неспешных выстрелов. дальше тишина".
Во время атаки погиб доброволец ДУК Владимир Статей.
"Выбегаем из-за укрытия, а там побратым "Белый" порванный гранатой, но еще живой", - вспоминает Назар Сарабун. - "У него лежало тело с разнесенным черепом и шевроном "ДНР", а на другой руке - шеврон ранее расформированного" Беркута ". Это был тот случай, когда оказания медицинской помощи вторую, было тяжелым. К сожалению Володя в больницу не приехал".
За четыре дня. бойцы 93 бригады ВСУ, полка специальных операций и добровольческих батальонов: Карпатская Сечь, ОУН, "Донбасс", ДУК "Правый сектор" зачистили населенный пункт
Однако российские террористы не покидали попытки зайти в город до 30 июля. Пытаясь помощью пехоты, тяжелой техники и артиллерии, занять утраченные позиции. Однако наши бойцы мужественно отражали все атаки.
Танковые бои
Первыми двинулись в бой танкисты, основную группу которых возглавил капитан Александр Лавренко. Он первым двинулся на рубеж атаки, уничтожил 2 минометные гнезда террористов. Но значительно оторвался от основных сил. При маневрировании для уклонения от огня противника, танк попал на фугас.
наводчик младший сержант Александр Вохромеев и механик-водитель солдат Андрей Кулягин погибли. Тяжело ранен капитан не сдался врагу и чтобы не допустить захвата в плен - подорвался.
В ближнем бою, прикрывая пехоту, танк младшего сержанта Александра Вряшника был подбит, наводчик Александр Олейник продолжал вести огонь. Вряшник с командиром танка младшим сержантом Козаченко тушили пожар. Когда они увидели, что не могут потушить пламя, экипаж направил горящий танк на врагов и за минуты до взрыва покинул его.
В этом бою погибло 6 наших бойцов, еще 11 получили ранения.
Контратака оккупантов
Одним из тех, кто пережил ад этих боев, является Александр "Бокс" Гойдешко, боец 93 бригады Холодный Яр.
"Через три дня, как погиб капитан Лавренко, мы снова пошли на штурм Песков, чтобы полностью зачистить деревню. Перед тем заночевали в Донецком аэропорту, а утром в бой", - рассказывает Александр Гойдешко. - "Мы закрепилась на ферме. Хотя перед тем, стояли в поле. Но нас начали крыть российские минометы, поэтому нужно было отойти".
"Нам дали приказ держать оборону и встречать россиян, бежавших в разные стороны. Четвертая рта с бойцами добровольцами ушли на зачистку города. Так продолжалось три дня. Потом нас заменили другие собратья, а мы перегруппировались. Пошли на штурм Авдеевки, который тоже увенчался успехом . Все остальные собратья остались в Песках и вели бои с врагом, который пытался различными способами нас выбить.
24 июля 2014-го на правом фланге обороны Песков находился заместитель командира танкового батальона 93 бригады Денис Мерзликин со своими бойцами.
"23 июля я получил приказ выехать на блок пост, неподалеку от поселка Тоненькое, переночевать там и провести разведку боем территорию, которая ведет к Пескам", - говрит Мерзликин. - "Выявления врага - уничтожить его, чтобы основная колонна войск, которая состояла из батальонов "Шахтерск", ДУК "Правый сектор" и других боевых соединений, могла зайти в поселок. Около 5 утра, я с двумя машинами БТР, ведя разведку, подъехал к карьеру, что недалеко от поселка. Нас не обстреливали, поэтому мы спокойно заехали внутрь Песков".
Одна пошла группа вдоль бани, через дамбу на трассу.
"Я со своими ребятами у церкви повернул на право и заехал туда на 18 блокпост. Замаскировались в посадке, недалеко и начали оборудуваты окопы для стрельбы. Россияне находились у "Вольво центра" на краю Донецка. Пол дня все было спокойно. Где -не-де перестреливаться. Мы сняли бронежилеты, курим себе, травим небылицы. Как тут увидели, что нас мчится "Газелька". нам помахали рукой с ней и поехали дальше. Автомобиль заехал в самую гущу наших войск. Это были россияне. Они ошибочно поехали туда, думая, что это их войска. Когда они поняли, кто перед ними- развернули автомобиль и начали стрелять из автоматов", - вспоминает Мерзликин.
Наш танк находился неподалеку, в 50 метрах. Он развернул ствол и выстрелил по микроавтобусу.
"Танковый снаряд зажигается в нескольких сотнях метров, поэтому он не разорвался, а попал в автомобиль и опрокинул его. Россияне вылетели оттуда. Один лежал на асфальте, ему живот вспороли. Другой спрятался за ним", - говорит офицер. -" Я выскакиваю на того, что скрывается, он начинает стрелять из пистолета. Я спрятался за дерево. Сепаратист вытащил две гранаты и пытался бросить их, но оказался криворуким и они разорвались в нескольких метрах от него. Мы с ребятами решили, что не стоит терять время и поэтому несколькими очередями из автоматов, отправили его на вечный отдых".
Еще два россиянина скрылись.
"Один из них переоделся в гражданское, как потом уже определили и спрятался в шахту, а автомат ведал втором террористу. И этот с двумя автоматами начал снова бежать к нам и кричать:" Пацаны, нас слили, здесь "Укроп". На нашем БТР не было украинского флага, поэтому они считали нас за своих. Мы захватили его в плен", - говорит Мерзликин. - "Я тогда сказал ребятам, что должно быть, еще один, ведь у этого два автомата. Выставили секрет и начали ждать. Через полчаса он появился и начал идти в нашем направлении. Когда понял, куда попал, снова "драпанул", но пуля оказалась быстрее. Так мои ребята уничтожили 3 оккупантов и одного взяли в плен. Других бандитов, которые убежали из автомобиля, добили бойцы вторых рот".
Сегодня Пески продолжают быть опорным пунктом украинских войск под Донецком. Поселок попадает под постоянные обстрелы. в нем разрушенными остается до 80% зданий.
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