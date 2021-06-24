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четверг, 24 июня 2021 08:36

Горячие сутки на Донбассе: боевики 22 раза атаковали ВСУ

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Горячие сутки на Донбассе: боевики 22 раза атаковали ВСУ
В районе Авдеевки российские оккупанты четыре раза обстреливали украинских защитников из минометов. Фото: facebook.com/otupivnich

23 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 22 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Майорска противник применял ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Южного враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, сообщает штаб ООС.

"В районе Красногоровки и Марьинки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовки боевики дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов, а возле Новгородского вражеские войска применяли минометы 82-го калибра", - говорится в сообщении.

В районе Авдеевки российские оккупанты четыре раза обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов били также возле Луганского. На Приазовье, недалеко от Водяного, враг дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь вследствие вражеского огня нет.

В сторону Новоалександровки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новотошковского украинские позиции обстреливали из стрелкового оружия, а возле Золотого - из ручных противотанковых гранатометов. В районе Широкино враг обстрелял позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм.

Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата, который пытался совершить пролет над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокацию прекратили. Неподалеку населенного пункта Пески также зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

Сегодня утром зафиксировали еще четыре нарушения режима прекращения огня. У Новгородского враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Южного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра, а в районе Шумов оккупанты применили 120-мм минометы.

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Россия отказалась отдавать Украине четырех тяжелобольных заключенных. С инициативой обмена на прошлом заседании ТКГ выступил глава делегации Украины Леонид Кравчук.

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Дата
24
июня

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