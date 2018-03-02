Фургон с "грузом 200" зафиксировали в ДНР

С Донбасса в РФ выехал "груз 200". Фото: I Like News

Наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют, что возле оккупированной Амвросиевки в Донецкой области заметили фургон с надписью "Груз 200".

Об этом говорится в отчете организации.

"Возле н.п. Амвросиевка (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели белый фургон с табличками "ДНР", на лобовом стекле которого был знак с надписью "Груз 200" на русском языке. Фургон двигался на юго-восток автодорогой Т0507", - подчеркнули наблюдатели.

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Волонтеры сообщили о самоликвидации российских наемников на Донбассе. Два боевика погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Причиной стала поврежденная БМП террористов.