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пятница, 02 марта 2018 02:53

Фургон с "грузом 200" зафиксировали в ДНР

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Фургон с &quot;грузом 200&quot; зафиксировали в ДНР
С Донбасса в РФ выехал "груз 200". Фото: I Like News

Наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют, что возле оккупированной Амвросиевки в Донецкой области заметили фургон с надписью "Груз 200".

Об этом говорится в отчете организации.

"Возле н.п. Амвросиевка (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели белый фургон с табличками "ДНР", на лобовом стекле которого был знак с надписью "Груз 200" на русском языке. Фургон двигался на юго-восток автодорогой Т0507", - подчеркнули наблюдатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевик Хохлов превратился в груз 200

Волонтеры сообщили о самоликвидации российских наемников на Донбассе. Два боевика погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Причиной стала поврежденная БМП террористов.

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