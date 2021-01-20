Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив

В итальянской тюрьме - свои правила. Одному быть трудно - должен быть с кем-то, говорит в интервью журналу "Країна" военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Нацгвардеец Виталий Маркив рассказал, в каких условиях сидел в итальянской тюрьме

Рассказывает о колонии для особо опасных преступников "Опера" в Милане. Там украинского бойца удерживали 3 года и 3 месяца.

"Тюрьма - не место для общения. Закрылся в себе. Дал понять охранникам: вы меня не трогаете - я вас. Преимущество этого - я был один. Минус - в случае чего, я был один.

Европа закончилась на пороге тюрьмы. Объяснили неписаные правила. За пачку сигарет могут дать заточкой под ребро. "Заказать" за игровой долг. Взглядом можешь спровоцировать драку, потому что это проявление неуважения. Не так ответил - тоже. Разбираются в душевой или прямо в камере. Пожаловался охране - ты "стукач", падаешь ниже плинтуса. Камеры стоят в коридоре. Научился пережидать момент и потом один на один выяснять отношения".

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Единственный плюс колонии - двухместные, а не общие камеры, говорит военный. Его камера была 2 на 2 м.

"Запретили почти все. Не пускали в библиотеку. 10 месяцев, пока шло следствие, провел в закрытой секции. 20 часов в сутки сидишь с сокамерником, 4 - чтобы прогуляться. 3,5 года не видел зелени. Только цемент и высокий забор. Спортзал разрешен дважды в неделю по 2 часа.

Когда теряешь все, начинаешь ценить простые вещи. Нам позволяли готовить. Была газовая конфорка и 1 баллон на человека. Нож делали из пластика или консервной крышки. Если застукают - карцер".

Беседу с бойцом Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым читайте в журнале "Країна" от 21 января 2021 года.

3 ноября Апелляционный суд Италии признал украинского нацгвардейца Виталия Маркива не причастным к гибели итальянского корреспондента Андреа Роккелли 2014-го на Донбассе. И отменил приговор в 24 года тюрьмы. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты украинского военного. Этого решения он ждал более 3 лет. 4 ноября Маркив вернулся в Киев. Продолжил службу в Нацгвардии. Восстанавливается на 3-м курсе университета МВД.