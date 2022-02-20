Эвакуация в Россию: мародеры ограбили около 100 квартир жителей Донбасса

Почти сотню квартир жителей оккупированного Донбасса, которых эвакуировали в РФ, ограбили. Фото: obozrevatel

Мародеры ограбили около 100 квартир жителей оккупированного Донбасса, которых эвакуировали в Россию.

В частности, 56 квартир в Донецке и 42 на Макеевке. Об этом сообщил донецкий журналист и волонтер Тим Златкин.

"Меньше суток понадобилось мародерам, чтобы разграбить 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке. Да-да, именно квартиры "эвакуированных" аборигенов. У ЧеПушилина отличный бизнес-план, я считаю!", - сообщил Златкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не планирует обстрелы или наступательные операции на Донбассе - главнокомандующий ВСУ

О начале эвакуации населения в Россию 18 февраля заявил глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин. Конкретных причин он не назвал, а выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст указ о наступлении".

"В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди", - заявил Пушилин.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не проводит и не планирует никакие наступательные операции на Донбассе.

О том, что боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области из-за возможного обострения ситуации, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях имеет государство-оккупант Российская Федерация. В ВСУ отметили, что любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.