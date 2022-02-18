Эвакуация в ОРДЛО является нарушением международного права

Людей насильно заставляют покидать дом. Фото: РИА

На оккупированных территориях началась паника среди мирного населения.

Об этом в Telegram написала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"От партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, мне стало известно о настоящей панике среди мирного населения в связи с заявлениями главарей так называемых ЛНР и ДНР об эвакуации. Из-за созданной специализированной горячей линии мужчинам призывного возраста и лицам, не оформившим паспорт РФ, запрещается уезжать с временно оккупированных территорий", - пишет она

Эвакуацию по железной дороге планируют по предварительно сформированным спискам. Людей пожилого возраста и детей из приютов вывозят фактически насильно.

Опрошенные правозащитниками люди говорят, что предпосылок для эвакуации нет. Ситуация спокойная, большинство граждан не хочет покидать свои дома.

Принудительное выселение оккупанты используют для наращивания и эскалации вооруженного конфликта. Их действия нарушают норму международного права – право на жилье.

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"Дорогие украинские граждане, особенно те, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. Призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие. Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины", - пишет Денисова.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении. В Украине заверили, что наступления не будет. Завтра по поручению президента на фронт отправят часть министров и депутатов. Они посетят обстрелянные места.