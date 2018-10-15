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понедельник, 15 октября 2018 09:31

Двух боевиков уничтожили - новости Донбасса

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Двух боевиков уничтожили - новости Донбасса
По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено и четверо ранены Фото: p-p.com.ua

За минувшие сутки на Донбассе боевики 23 раза обстреливали позиции Объединенных сил. Трое украинских военнослужащих получили ранения.

"Враг 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено и четверо ранены", - сообщил пресс-центр ООС.

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Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном перемирии, начиная с полуночи 29 августа. Решение принято в связи с началом учебного года. Однако в первые же часы ОБСЕ зафиксировала нарушения договоренностей.

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