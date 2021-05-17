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Донбассу грозит реальная экологическая катастрофа - пострадает весь регион

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Донбассу грозит реальная экологическая катастрофа - пострадает весь регион
Заброшенные шахты в Донбассе способны вызвать масштабную кологичну катастрофу в регионе. Фото: nbcnews.com

Масштабная экологическая катастрофа разворачивается на Донбассе. Экологи бьют тревогу, ведь заброшенные шахты загрязняют окружающие почвы и воды. Опасность угрожает не только локальным территориям, но и прилегающим областям.

Об этом говорится в материале американской телесети NBC News.

Десятки тысяч людей работали в более 200 угольных шахтах Донбасса. Теперь от шахт остались большие горы шлака и глубокие подземные полости, которые таят реальную экологическую опасность.

Экологи предупреждают, что заброшенные шахты заполняются подземными водами, насыщенными тяжелыми металлами и другими токсичными веществами. Это грозит загрязнением питьевой воды из рек и колодцев в этой местности, а также окружающей почвы, делая землю непригодной для сельского хозяйства. В то же время, опасный газ метан из шахт выталкивается на поверхность, а это чревато взрывами и землетрясениями.

Василий Чинчик, глава Гражданско-военной администрации Торецка, сообщил, что из семи шахт, когда-то окружавших город, до сих пор работают только две: "Центральная" и "Торецкая". Чтобы предотвратить катастрофу, местной власти приходится постоянно откачивать воду из них.

"Если нас затопит, следующей станет" Центральная ". После этого токсичная вода пойдет в реки Кривой Торец и Северский Донец," откуда пьет весь Донбасс ". Наш единственный вариант - продолжать откачивать воду, - предупреждает инженер шахты "Новая" Юрий Власов.

Сейчас "Новая" выведена из эксплуатации, но работает как насосная станция. Пока людям удается удерживать этот шаткий баланс. Но если насосы шахты "Новая" перестанут работать, вода может начать заливать шахту "Центральная" за считанные часы.

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С начала войны, на неподконтрольной Украине территории оказались десятки угольных шахт на востоке Донецкой и Луганской областей. По данным Министерства энергетики Украины, 88 из 121 шахты, сейчас существующих на Донбассе, контролируются пророссийским вооруженными формированиями.

Еще в феврале 2021 года вице-премьер-министр Алексей Резников и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предупреждали ООН, что сепаратистские группы, закрывая некоторые шахты, не принимают надлежащих мер для их безопасности.

"Нельзя просто закрыть шахту и забыть об этом, потому что риски слишком высоки. Подземные воды будут подниматься, загрязнять питьевую воду и разрушать почву", - подчеркнул главный научный сотрудник отдела природных ресурсов Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины, доктор технических наук гидрогеолог Евгений Яковлев.

Для горняков борьба с водой - это постоянная часть работы. Чем глубже копают шахтеры, тем больше воды поступает через открытые шахты, из подземных рек и других источников. Из-за этого процесс закрытия шахты, как правило, требует многих лет подготовки. И даже после прекращения горных работ вода из выведенной из эксплуатации шахты все равно должна постоянно откачиваться.

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Сепаратисты заявляют, что с 2015 года они закрыли 20 шахт, на которых якобы продолжают откачивать воду и даже строят новые насосные станции.

Однако, украинские эксперты опровергают эту информацию. И сообщают, что по их данным, сепаратисты прекратили выкачивать воду из по меньшей мере 12 шахт и не дают к ним доступ для мониторинга.

Хотя эксперты считают, что наихудшие последствия для экологии могут иметь место не ранее, чем через пять - 10 лет, первые признаки катастрофы уже проявлялись. Например, в виде стихийного затопления шахт в селе Золотое в 2018 году, ряда землетрясений в Макеевке на следующий год, а также серии взрывов газа, вытесненного на поверхность шахтными водами в 2020 году в подвалах жилых домов на Луганщине.

А решение сепаратистов прекратить откачку воды из шахты "Юнком" неподалеку от оккупированного Енакиево в 2018 года привело к тому, что в прошлом году шахта была затоплена радиоактивной водой. Это грозит заражением всего региона радиоактивными водами уже в ближайшие годы.

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