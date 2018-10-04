Донбасс оставили без тяжелого вооружения

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3 - 19 октября 2015-го Вооруженные силы Украины начали первый этап отвод тяжелого оружия в сектор "Север" на территории Луганской области.

2 октября 2015-го представители Нормандской четверки согласовали решение, включающее: отвод вооружений калибром более 100 мм; разминирование отдельных территорий; расширение мандата гуманитарных и миротворческих миссий; освобождение украинских заложников; проведение местных выборов согласно действующему законодательству Украины.

Украинские военные 3-6 октября оттащили танки в зону отвода. В течение 9-11 октября с передовой отвели артиллерийские орудия и минометы.

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Из Донецкой области тяжелое вооружение в сектор "Юг" начали выводить 20 октября 2015-го.

Пророссийские боевики якобы начали выводить свое вооружение 18 октября 2015-го.

Вооруженные силы Украины насчитывают 6 танковых бригад и 1 учебный танковый полк. С 2016-го каждая механическая бригада имеет свое танковое подразделение. На вооружении украинских сил танки: Т-64Б, Т-64БВ, Т-64БМ Булат, Т-72, Т-80, Т-84 "Оплот", БМ "Оплот". Сейчас танки стоят в зоне отвода вооружения. Но они принимали активное участие в боевых действиях с начала российской военной агрессии в Донбассе.