За почти 5 лет войны в Донбассе из региона выехал каждый второй. Фото: Антикор

С начала войны Донбасс обезлюдел наполовину.

Каждый второй мирный житель был убит выехал, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер изданию "Настоящее время".

"Ситуация для местных жителей становится труднее, труднее и труднее. Более 10 тыс. человек убиты. Миллион с половиной вынуждены были переселиться. Населения, наверное, вполовину меньше того, которое было там до начала конфликта.

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Это кошмар для людей, которые живут там. Россия говорит, что заботится об этих людях. Если бы это было так, они бы ушли оттуда, чтобы эти люди вернулись к нормальной жизни, а Минские договоренности можно было реализовать ", - сказал американский дипломат.

За полгода население Луганщины уменьшилось на 8 тысяч. Люди умирают и массово покидают неподконтрольную территорию.