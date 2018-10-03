Дети Донбасса подорвались на американской мине: Россия сделала новое циничное заявление

Россия заявила, что 4 детей в оккупированной Горловке подорвались на американской мине. Фото - РБК

Четверо детей, пострадавших в результате взрыва, подорвались на "американской мине". Такое заявление сделал представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

Россияне отказали в доступе к трагедии украинской стороне и миссии ОБСЕ. Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Россияне не только скрывают место преступления, но и впадают в откровенный маразм в своих заявлениях. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что дети подорвались ... на американской мине. Цинизм поведения россиян просто зашкаливает", - сообщила Геращенко.

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Первый заместитель председателя ВР также вспомнила о выборах на территории ОРДЛО, к которым продолжает готовиться руководство "народных республик".

"Все это значительно усложняет и делает еще более нервными и без того непростые минские переговоры. Сценарий "выборов"- это один из элементов эскалации и на переговорах, и на Донбассе, которые запускает Путин, к сожалению", - подытожила политик.

30 сентября вблизи оккупированной Горловки в результате взрыва погибли трое детей. Двум мальчикам было по 13 лет, еще одному - 12. Выжил только 10-летний мальчик, он с тяжелыми травмами в больнице.