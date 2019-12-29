Бывшие беркутовцы и государственные изменники: назвали тех, кого Украина отдала РФ

Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне, и пять ексберкутовцев. Фото: Корреспондент

Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне, и пять ексберкутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане в рамках обмена удерживаемыми лицами. Об этом рассказал адвокат Валентин Рыбин.

По информации адвоката, трех ексберкутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского передали в самоназванную ДНР. Александра Маринченко и Сергея Тамтуру - в ЛНР.

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Кроме Лусварги, Украина передала боевикам еще ряд лиц.

А именно: гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе, фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова, россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы, украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемого в государственной измене. Она гражданская жена ексохранника российского политика Бориса Березовского, ее обвиняли в том, что она вербовала в Украине диверсантов.

Адвокат Игорь Варфоломеев сообщил, что пятеро ексберкутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014, приехали на КПВВ Майорское в Донецкую область для участия в обмене удерживаемыми лицами.