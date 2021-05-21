Боевики в Донбассе свозят танки - ОБСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 648
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1098
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 261
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 261
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 2107
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 522
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 468
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 1143
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1458
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
21
15
4
12
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
&quot;Кто нам вернет время?&quot; - как судили фигурантов дела Шеремета
"Кто нам вернет время?" - как судили фигурантов дела Шеремета
&quot;Лучше бы этих ветеранов не было&quot; — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
Видео
Все видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Интервью
1/5
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 378
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 45
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 3744
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 468
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 234
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
пятница, 21 мая 2021 03:13

Боевики в Донбассе свозят танки - ОБСЕ

  Комментировать
Боевики в Донбассе свозят танки - ОБСЕ
Боевики стягивают танки в Донецке. Фото: Укринформ

Боевики на Донбассе стягивают танки.

Наблюдатели ОБСЕ заметили танки на оккупированной территории Донецкой области, говорится в отчете СММ ОБСЕ за 20 мая.

"Миссия зафиксировала такие нарушения линий отвода: 6 танков на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 3 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

В этих зонах, согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения запрещено.

Также в ОБСЕ отметили, что видели боевиков на участках разведения огня. Такая ситуация произошла в районе Станицы Луганской.

"На участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") южнее отремонтированного пролета моста у Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Также боевиков заметили рядом с участком разведения в районе н. п. Золотое.

"Патрулируя рядом с блокпостом вооруженных формирований южнее участка разведения в районе н. п. Золотое команда СММ видела 3 членов вооруженных формирований", - сказанно в отчете ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После встречи Путина и Байдена может начаться обострение на Донбассе - Гармаш

Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что на всеукраинский референдум могут вынести ситуацию на Донбассе - это главный вопрос для Украины, который можно вынести на суд общественности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики в Донбассе свозят танки - ОБСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму 1 Просмотров: 12654
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11628
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 8640
Грозы и ливни затянутся - синоптики рассказали, когда дождемся тепла
Грозы и ливни затянутся - синоптики рассказали, когда дождемся тепла Просмотров: 6804
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 5769
Донбасс
Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ Просмотров: 36
Судьбу Донбасса могут решить на всеукраинском референдуме
Судьбу Донбасса могут решить на всеукраинском референдуме Просмотров: 774
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
 Просмотров: 261
Боевики ослепляют украинских военных запрещенными российскими лазерами: фотодоказательство
Боевики ослепляют украинских военных запрещенными российскими лазерами: фотодоказательство Просмотров: 720
Россияне атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах
Россияне атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах Просмотров: 522
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
5
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
4
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
4
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
Голосов: 11128
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть