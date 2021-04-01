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четверг, 01 апреля 2021 18:34

Боевики ранили украинского военного

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Боевики ранили украинского военного
Боевики в который раз нарушили тишину. Фото: Facebook

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Старогнатовки и Водяного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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В пригороде Шумов противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов, а вблизи Луганского и Золотого-4 из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения. Его доставили в медучреждение.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям Миссии ОБСЕ.

Российская Федерация готовит комплекс мер для провокаций на линии соприкосновения сторон на Донбассе. Они планируют заставить наше государство на военный ответ на враждебные действия оккупантов.

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