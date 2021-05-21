Боевики палят из запрещенных калибров и гранатометов

21 мая со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня.

Боевых потерь среди наших воинов нет, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Так, неподалеку от Южного российские наемники открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а вблизи Павлополя – дважды из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Оккупанты также совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а вблизи Новоселовки – еще и из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку поселков шумы и Гнутово враг обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а возле Песков – из стрелкового оружия.

"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь", - говорят в штабе.

По состоянию на утро 21 мая со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано ДВА нарушения режима прекращения огня. Оккупанты вели огонь неподалеку Песков из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного враг применил в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

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13 мая на Донбассе погиб сержант Павел Колесник с 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Вследствие снайперского обстрела получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.