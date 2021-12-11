Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного вооружения

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: УП

На Донбассе за прошлые сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Вблизи населенного пункта Песчаное, что на Луганщине, враг вел огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Попасной российские наемники обстреливали наши позиции с гранатометов. Вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.

В районе Пивденного вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новоалександовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - добавили в ведомстве.

На Донбассе уже установили около 200 так называемых "тюрьм" боевиков. Через эти места прошло более 3,5 тысяч человек. Большинство из них подвергались пыткам и другим формам жестокого и бесчеловечного поведения.