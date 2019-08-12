Боевики не дают забрать тело погибшего нацгвардейца

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 738
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1422
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2925
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2124
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4806
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14319
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15795
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2988
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3627
Фото
Все фото
10
9
4
5
9
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Видео
Все видео
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Задержали "милиционера ЛНР"
Задержали "милиционера ЛНР"
Сожгли позицию боевиков на терриконе
Сожгли позицию боевиков на терриконе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4412
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4050
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7731
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 594
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 05:05

Боевики не дают забрать тело погибшего нацгвардейца

  Комментировать
Боевики не дают забрать тело погибшего нацгвардейца
Тело погибшего Романа Романченко сутки не удается эвакуировать. Фото УНИАН

Тело погибшего на Донбассе нацгвардейца Романа Романченко сутки не удается эвакуировать.

Боевики продолжают обстреливать территорию и не дают подойти, сообщает ТСН.

К вечеру воскресенья обстрелы позиций ВСУ усилились. Наемники стреляют из гранатометов и пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя погибшего на Донбассе военного

Украинский воин погиб в субботу на Светлодарской дуге у поселка Луганское. Погибшему младшему лейтенанту Романченко 25 лет.

С момента объявления перемирия, 21 июля, нацгвардиец стал седьмым погибшим в Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики не дают забрать тело погибшего нацгвардейца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 93501
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 21663
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 18666
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье Просмотров: 11871
Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
8
 Просмотров: 8469
Донбасс
Жители Донецка жалуются на дохлую рыбу
Жители Донецка жалуются на дохлую рыбу Просмотров: 90
Россиянам отдали украинские заводы
Россиянам отдали украинские заводы Просмотров: 666
Война на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие
Война на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие Просмотров: 99
ВСУ отказывается от советских радиостанций
ВСУ отказывается от советских радиостанций Просмотров: 3834
В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе
В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе Просмотров: 4203
Больше всего комментируют
22
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
4
Трамп заговорил проо Зеленского
3
На полигоне в РФ могла взорваться ракета с ядерной установкой - Reuters
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
Голосов: 4684
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua