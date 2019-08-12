Боевики не дают забрать тело погибшего нацгвардейца

Тело погибшего Романа Романченко сутки не удается эвакуировать. Фото УНИАН

Тело погибшего на Донбассе нацгвардейца Романа Романченко сутки не удается эвакуировать.

Боевики продолжают обстреливать территорию и не дают подойти, сообщает ТСН.

К вечеру воскресенья обстрелы позиций ВСУ усилились. Наемники стреляют из гранатометов и пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя погибшего на Донбассе военного

Украинский воин погиб в субботу на Светлодарской дуге у поселка Луганское. Погибшему младшему лейтенанту Романченко 25 лет. С момента объявления перемирия, 21 июля, нацгвардиец стал седьмым погибшим в Донбассе.