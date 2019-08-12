Боевики не дают забрать тело погибшего нацгвардейца

Тело погибшего на Донбассе нацгвардейца Романа Романченко сутки не удается эвакуировать.
Боевики продолжают обстреливать территорию и не дают подойти, сообщает ТСН.
К вечеру воскресенья обстрелы позиций ВСУ усилились. Наемники стреляют из гранатометов и пулеметов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя погибшего на Донбассе военного
Украинский воин погиб в субботу на Светлодарской дуге у поселка Луганское. Погибшему младшему лейтенанту Романченко 25 лет.
С момента объявления перемирия, 21 июля, нацгвардиец стал седьмым погибшим в Донбассе.
×
Комментарии