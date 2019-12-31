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вторник, 31 декабря 2019 19:47

Боевики нарушили режим тишины на Донбассе

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Боевики нарушили режим тишины на Донбассе
Боевики 1 раз обстреляли украинские позиции. Фото: NP.ua

На Донбассе во вторник, 31 декабря, боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Украинских военных обстреляли из вооружения БТР, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"С вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.

Начать согласовывать новые списки для будущего освобождения удерживаемых лиц должны в январе 2020 года. При наличии соответствующих условий обмен может состояться уже этой зимой.

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