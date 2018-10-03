Боевики на Донбассе стреляли по ВСУ с запрещенного оружия

Боевики ведут обстрелы в зоне ООС. Фото: РБК

С начала суток 2 октября на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, три раза применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе – трижды из вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В частности, боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции в районе Крымского, Новотошковского, Орехово, Луганского, Старогнатовки, Чермалыка и Павлополя.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. В ходе боевых действий потери среди военнослужащих Объединенных сил нет", – отметили в ООС.

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1 октября боевики на Донбассе 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе – четыре раза с применением запрещенного "Минском" вооружения.