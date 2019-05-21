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среда, 22 мая 2019 11:33

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов
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22 мая 2014 года пророссийские наемники совершили нападение на блокпост украинских бойцов под Волновахой.

На месте погибли 15 военнослужащих 51 механизированной бригады, еще двое умерли от полученных ранений.

Остатки военной техники 51-й механизированной бригады после боя под Волновахой в мае 2014
Фото: открытые источники
Остатки военной техники 51-й механизированной бригады после боя под Волновахой в мае 2014
Остатки военной техники 51-й механизированной бригады после боя под Волновахой в мае 2014
Остатки военной техники 51-й механизированной бригады после боя под Волновахой в мае 2014
Остатки военной техники 51-й механизированной бригады после боя под Волновахой в мае 2014

"Теракт. Массовое коварное убийство. По масштабам потерь в то время это стало первой подобной трагедией для украинского войска. И, к сожалению, не последней", - пишут представители фонда.

Примерно между четырех и шести утра 22 мая на лагерь 51 бригады, розмстився между поселками Ольгинка и Владимировка, напали боевики ДНР.

Они приехали на нескольких автомобилях, 2 из которых были бронированными инкассаторскими машинами Приватбанка. Вероятно, украинские военные пропустили их мимо блокпост, после чего были расстреляны в упор из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов, пулеметов, минометов.

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Раненых добивали снайперы, засевшие на обочине дороги в лесопосадке.

Как утверждают очевидцы, бойцы ВСУ не раскрывали огонь на поражение, а стреляли в воздух и по ногам противника. В то время серьезность военных действий большинство украинских военнослужащих, возможно, не осознавали.

Уже после завершения боя прибыло подкрепление - вертолеты Ми-8. Очевидно, не имея связи с землей, пилоты решили, что уцелевшие бойцы 51 отдельной механизированной бригады - это террористы, и открыли по ним огонь. Чудом никого не убили.

Потери

22 мая под Волновахой погибли 17 военных. Еще один боец скончался от полученных ранений в Одесской больнице в октябре 2014-го. Самому старшему погибшему было 36 лет, самому младшему - 20. Среди них:

1. Командир батальона, майор 30-летний Леонид Полинкевич

2. Командир взвода, младший лейтенант 34-летний Владимир Овчарук

3. Командир отделения, старший сержант 36-летний Александр Артемук

4. Заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор, младший сержант 31-летний Дмитрий Йовзик

5. Наводчик, солдат 23-летний Николай Богдарук

6. Разведчик, солдат 29-летний Михаил Грицюк

7. Пулеметчик, солдат 22-летний Владимир Зарадюк

8. Стрелец, солдат 28-летний Виталий Лищук

9. Разведчик, солдат 22-летний Виталий Маринич

10. Гранатометчик, солдат 33-летний Виталий Махновец

11. Водитель-санитар, солдат 33-летний Андрей Нечипорук

12. Разведчик, солдат 22-летний Леонид Озеранчук

13. Стрелок, помощник гранатометчика, солдат 22-летний Павел Попов

14. Механик-водитель, солдат 23-летний Владимир Прокопчук

15. Стрелок, солдат 21-летний Дмитрий Шкрибляк

16. Гранатометчик, старший солдат 22-летний Евгений Бида

17. Водитель-санитар, солдат 23-летний Любомир Кузьмин

18. Солдат, 20-летний Владимир Рыбак

Бойцы 51 бригады участвовали в боях на Донбассе с начала войны. За несколько месяцев погибли 42 военных. 22 сентября 2014-го Петр Порошенко расформировал часть. Обвинил бойцов в бегстве с позиций. 1 декабря 2014-го на ее базе создали 14 отдельную механизированную бригаду.

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Дата
22
мая

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

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