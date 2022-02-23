20 млн за сутки - как украинцы помогают своей армии

20 502 560,36 грн собрали за сутки 22 февраля благотворители для фонда "Повернись живим". Это больше, чем за прошлый год, сообщает Фонд.
Обострение на Донбассе и угрозы России подняли новую волну поддержки украинской армии со стороны бизнеса. Активное участие в этом принимают украинские ІТ-компании.
Их список собрала SPEKA.
Genesis – 5 млн грн
DOU – 5 млн грн
Awesomic – 1 млн грн
BetterMe – 1 млн грн
BotsCrew – 1 млн грн
Uptech – 1 млн грн
N-iX – 900 тыс. Из них на 270 тыс. грн передали компьютерной техники военным; 630 тыс. грн на закупку мобильных комплексов наблюдения.
Intellias – 600 тыс. грн
ELEKS – 560 тыс. грн
Bilberry – 300 тыс. грн
AllSTARSIT – 100 тыс. грн. Сбор средств среди работников продолжается, финальную сумму компания удвоит.
Captain Growth – 100 тыс. грн
VP Team – 100 тыс. грн
Redwerk – 40 тыс. грн
Uklon – до 310 тыс. грн в месяц, увеличил уже имеющуюся поддержку фонда "Повернись живим".
Благотворительный фонд ПриватБанка перечислил 4 млн грн на нужды защитников Украины. Также компания Ferrexpo Константина Жеваго и СКМ Рината Ахметова наперед уплатили налоги на сумму по 1 млрд грн.
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22 февраля Госдума страны-агрессора ратифицировала договоры с так называемыми ЛНР и ДНР. Накануне Владимир Путин признал образование на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками".
После этого подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Ночью на 22 февраля в Донецк и Луганск вошли многочисленные колонны бронетехники.
Вооруженные силы Украины готовы отразить атаки врага. Но армии необходима поддержка каждого украинца.
Вот контакты проверенных фондов, общественных организаций и волонтеров и их основные насущные нужды.
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