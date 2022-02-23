20 млн за сутки - как украинцы помогают своей армии

 
Ексклюзивы
1/5
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 5724
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 684
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 1737
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 3618
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 810
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 6543
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 828
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 3996
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 243
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10477
Фото
Все фото
5
3
13
9
3
Боевики снова ударили по детсаду и гражданским домам: есть раненая
Боевики снова ударили по детсаду и гражданским домам: есть раненая
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
В ход пошли &quot;Грады&quot;: показали обстрелянные оккупантами жилые дома
В ход пошли "Грады": показали обстрелянные оккупантами жилые дома
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
Генерал прокомментировал видео с вражеской техникой, которые распространяют в сети
Генерал прокомментировал видео с вражеской техникой, которые распространяют в сети
Видео
Все видео
В Москве назвали 85 украинцев, подозреваемых в "геноциде на Донбассе"
В Москве назвали 85 украинцев, подозреваемых в "геноциде на Донбассе"
В ОРДЛО начали мобилизовать женщин, а мужчины прибегают к уловкам
В ОРДЛО начали мобилизовать женщин, а мужчины прибегают к уловкам
Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах
Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах
"Кадыровцы" и провокации - СБУ опубликовала разговоры боевиков
"Кадыровцы" и провокации - СБУ опубликовала разговоры боевиков
Боевики стреляют из "Градов" по Луганской ТЭС
Боевики стреляют из "Градов" по Луганской ТЭС
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 7578
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3474
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2403
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 738
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2439
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1134
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
среда, 23 февраля 2022 22:55

20 млн за сутки - как украинцы помогают своей армии

  Комментировать
20 млн за сутки - как украинцы помогают своей армии
Благотворительные взносы конвертируются в реальную помощь на передовой. Фото: "Повернись живим"

20 502 560,36 грн собрали за сутки 22 февраля благотворители для фонда "Повернись живим". Это больше, чем за прошлый год, сообщает Фонд.

Обострение на Донбассе и угрозы России подняли новую волну поддержки украинской армии со стороны бизнеса. Активное участие в этом принимают украинские ІТ-компании.

Их список собрала SPEKA.

Genesis – 5 млн грн

DOU – 5 млн грн

Awesomic – 1 млн грн

BetterMe – 1 млн грн

BotsCrew – 1 млн грн

Uptech – 1 млн грн

N-iX – 900 тыс. Из них на 270 тыс. грн передали компьютерной техники военным; 630 тыс. грн на закупку мобильных комплексов наблюдения.

Intellias – 600 тыс. грн

ELEKS – 560 тыс. грн

Bilberry – 300 тыс. грн

AllSTARSIT – 100 тыс. грн. Сбор средств среди работников продолжается, финальную сумму компания удвоит.

Captain Growth – 100 тыс. грн

VP Team – 100 тыс. грн

Redwerk – 40 тыс. грн

Uklon – до 310 тыс. грн в месяц, увеличил уже имеющуюся поддержку фонда "Повернись живим".

Благотворительный фонд ПриватБанка перечислил 4 млн грн на нужды защитников Украины. Также компания Ferrexpo Константина Жеваго и СКМ Рината Ахметова наперед уплатили налоги на сумму по 1 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готовится к уничтожению данных на столичных серверах

22 февраля Госдума страны-агрессора ратифицировала договоры с так называемыми ЛНР и ДНР. Накануне Владимир Путин признал образование на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками".

После этого подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Ночью на 22 февраля в Донецк и Луганск вошли многочисленные колонны бронетехники.

Вооруженные силы Украины готовы отразить атаки врага. Но армии необходима поддержка каждого украинца.

Вот контакты проверенных фондов, общественных организаций и волонтеров и их основные насущные нужды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «20 млн за сутки - как украинцы помогают своей армии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 20691
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей Просмотров: 17658
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ Просмотров: 14850
Санкции США: стало известно, чьи дети попали в &quot;черный&quot; список
Санкции США: стало известно, чьи дети попали в "черный" список Просмотров: 14598
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
3
 Просмотров: 14562
Донбасс
Российские войска уже выдвинулись на передовые позиции – CNN
Российские войска уже выдвинулись на передовые позиции – CNN Просмотров: 972
Вожаки так называемых ЛНР и ДНР обратились к Путину и потребовали, чтобы ВСУ покинули границы областей
Вожаки так называемых ЛНР и ДНР обратились к Путину и потребовали, чтобы ВСУ покинули границы областей Просмотров: 477
Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в ближайшие 48 ч. - СМИ
Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в ближайшие 48 ч. - СМИ Просмотров: 4952
Боевики снова ударили по детсаду и гражданским домам: есть раненая
Боевики снова ударили по детсаду и гражданским домам: есть раненая
5
 Просмотров: 1836
Путинские наемники бьют из тяжелого вооружения. Имеем трагические новости
Путинские наемники бьют из тяжелого вооружения. Имеем трагические новости Просмотров: 6705
Больше всего комментируют
5
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
4
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
4
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
2
Из Донецка к линии фронта движется большая колонна военной техники и танков – очевидцы
2
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
Голосов: 12792
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть