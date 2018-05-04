Звезда "Гарри Поттера" сыграет скандальную британскую принцессу

Хелена Бонэм Картер сыграет британскую принцессу Маргарет. Фото - theguardian.com

Оскароносная британка Хелена Бонэм Картер сыграет в 3-м сезоне сериала Питера Моргана "Корона", снятого для Netflix. Воплотит бунтовщицу королевской британской семьи принцессу Маргарет.

Младшая сестра Елизаветы II имела прозвище "мятежная принцесса". Была постоянной посетительницей лондонских пабов и появлялась в компании рокеров. Начиная с 1980-х имела серьезные проблемы со здоровьем, но заявляла СМИ, что курит 60 сигарет в день и увлекается джином. Умерла Маргарет в 2002-м от инсульта.

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Хелена Бонэм Картер сыграет 40-летнюю Маргарет. Говорит, что опасается воплощать принцессу после 30-летней Ванессы Кирби. Она выступала в роли Маргарет в первых двух сезонах драматического сериала Netflix. За роль принцессы Кирби в 2017-м номинирована на кинопремию "Бафта".

"Я не уверена в том, чего больше боюсь - неправдоподобно воплотить настоящую принцессу или отставать от Ванессы Кирби, - сказала Хелена Бонхем Картер. - Единственное, что я могу гарантировать - меня в фильме будет меньше".

Драматический сериал Питера Моргана "Корона" для американской компании Netflix выходит на экраны с 2015-го. Рассказывает историю британской королевской семьи с середины XX века. Первый сезон охватывал период с 1947 по 1955 год, второй - с 1956 по 1963 год. В январе 2017 первый сезон "Короны" завоевал "Золотой глобус" в категории лучший драматический сериал. Также исполнительница роли молодой королевы Елизаветы II Клер Фой получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драматическом сериале.