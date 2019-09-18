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среда, 18 сентября 2019 15:29

"Захар Беркут": появился трейлер украинского экшена

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&quot;Захар Беркут&quot;: появился трейлер украинского экшена
В сети опубликовали официальный трейлер фильма "Захар Беркут". Фото: uk.wikipedia.org

18 сентября в сети появился официальный трейлер украинского исторического экшена "Захар Беркут".

Промо-ролик опубликовали на YouTube-канале FILM.UA Group.

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"Захар Беркут" - полнометражный художественный фильм украинской студии Kinorob, снятый по мотивам одноименной повести Ивана Франка.

1223 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты - тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако небольшая община горных охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.

Режиссерами ленты стали Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн.

Премьера фильма запланирована на 10 октября 2019-го.

На Fargo Fantastic Film Festival в Северной Дакоте, Америка, представлять Украину поедет фильм Дмитрия Томашпольского "Посторонний". Международный фестиваль состоится 26-29 сентября и станет вторым для картины.

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