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вторник, 18 июня 2019 17:07

Выбрали лучшие фильмы 2019-го по версии MTV

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Выбрали лучшие фильмы 2019-го по версии MTV
Назвали лучшие фильмы по версии MTV. Фото с открытых источников.

В США с большим размахом отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie & TV Awards-2019.

Ведущим церемонии был актер Закари Ливай, который сыграл главную роль в нашумевшем супергеройском фильме "Шазам!".

Лауреаты MTV Movie & TV Awards-2019 стали:

"Лучший фильм" – "Мстители: Финал"

"Лучшее шоу" – "Игра престолов"

"Лучший актер или актриса в кинофильме" – Леди Гага ("Звезда родилась")

"Лучший актер или актриса на ТВ" – Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

"Лучшая комедийная роль" – Дэн Леви ("Шиттс Крик")

"Лучший герой" – Роберт Дауни мл. ("Мстители: Финал")

"Лучший злодей" – Джош Бролин ("Мстители: Финал")

"Лучший поцелуй" – Ной Сентинео и Лана Кондор ("Всем парням, которых я любила раньше")

"Лучший герой в реальной жизни" – Рут Бейдер Гинзбург ("РБГ")

"Лучшая битва" – Бри Ларсон ("Капитан Марвел") против Джеммы Чан (Минн-Эрва) ("Капитан Марвел")

"Прорыв года" – Ной Сентинео ("Всем парням, которых я любила раньше")

"Самый пугающий момент" – Сандра Буллок ("Птичий короб")

"Лучшее реалити-шоу" – Love & Hip Hop: Atlanta

"Лучший документальный фильм" – Surviving R. Kelly

"Лучший ведущий" – Ник Кэннон (Wild 'n Out)

"Самый запоминающийся момент" – "Холостяк" (Колтон Андервуд прыгает через забор)

"Лучший музыкальный момент" – Shallow ("Звезда родилась")

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Лауреатов выбирали путем зрительского голосования. В этом году были добавлены 3 новые номинации: "Лучшее реалити-шоу", "Самый запоминающийся момент" и "Лучший герой в реальной жизни".

Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что хочет снять фильм фантастической серии "Звездный путь". Планируются возрастные ограничения 18+.

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