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понедельник, 18 января 2021 16:00

Выбирают лучшие украинские альбомы 2020-го

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Ежегодная музыкальная премия Aprize Music Awards представила лонг-лист 2020 года. Статуэтку за лучший релиз года могут получить как известные артисты DakhaBrakha, Alina Pash, Pianoбой, Хамерман уничтожает вирусы, TVORCHI, так и новые - Alexander Seleznov, Ragapop, Pur: Pur, The Lazy Jesus.

Из 600 альбомов отобрали 50. Проголосовать за любимого артиста можно на сайте до 14 февраля.

Премия происходит с 2016-го. Награду за лучший альбом получали DakhaBrakha за пластинку "Шлях", MARU - "1" и Onuka за "Mozaïka".

Автор: Aprize Music Awards
  Организаторы премии собрали данные о релизах 2020 года. Считают, что несмотря на карантин, год был богат на лонгплеи (LP) и миниальбомы (EP).
Организаторы премии собрали данные о релизах 2020 года. Считают, что несмотря на карантин, год был богат на лонгплеи (LP) и миниальбомы (EP).

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Музыкальные эксперты назвали лучшие украинские альбомы этого года.

"Это работа, которая повышает уровень украинской поп-музыки в целом, - пишет главный редактор музыкального интернет-журнала live.Karabas Игорь Панасов про альбом 13 Waves группы TVORCHI. - Каждая из 13 песен, как бурный сюжет. Большинство треков продолжаются 2,5 минуты, но больше и не надо. За это время TVORCHI успевают построить мир, разрушить его, создать вновь, спасти от опасности и бросить все на произвол судьбы, так как время идти дальше - к следующему треку".

"Это - один из лучших украинских хип-хоп альбомов этого года. Целостное полотно из 11 треков, над которым рэперы Воха и Рома Майк работали 4 года. Атмосфера, флоу, тексты, музыка - ребята идут против трендов и уверенно доказывают, что настоящий хип-хоп живет в крови. Невероятно крутой альбом. Трек "Треба йти" - настоящий, с*ка, шедевр", - пишет музыкальный обозреватель СЛУХ Даниил Панимаш про Ешелон "Колишні Люди".

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