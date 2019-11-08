Второго сезона не будет. Перезапуск сериала "Беверли-Хиллз, 90210" закрыли

Автор: fox.com Перезапуск сериала "Беверли-Хиллз, 90210" закрыли после первого сезона.

Американский телеканал FOX отказался продолжать перезапуск сериала "Беверли-Хиллз, 90210" на второй сезон. Как отмечает издание The Hollywood Reporter, продюсеры без объяснений остановили съемки телешоу.

Шоу является своеобразным продолжением культового телефильма 1990-х. В съемках приняли участие все актеры оригинального состава, кроме Люка Перри, который умер в марте этого года.

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Премьера нового сезона состоялась 7 августа 2019-го. Первый эпизод собрал у экранов 3,8 млн зрителей. Сериал стал самым высокорейтинговым летним дебютом на американском телевидении, по данным издания Deadline. Последнюю серию показали 11 сентября. Её увидели 1,9 млн зрителей.

Оригинальный сериал транслировали с октября 1990 по май 2000-го. Герои поднимали проблемы американской молодежи: первая любовь, предательство, насилие в семье, алкоголизм, ранняя беременность.

Песня Sunsay украинского исполнителя Cape Cod стала саундтреком последнего шестого эпизода перезапуска "Беверли-Хиллз, 90210". Композиция записана совместно с ирландским певцом Ричардом Фаррелом и вошла в альбом Echoes 2018-го.