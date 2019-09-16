"Беверли Хиллз, 90210": в римейке использовали трек украинского исполнителя

В сериале "Беверли Хиллз, 90210" использовали трек украинского исполнителя. Фото: www.vokrug.tv

В пятницу, 13 сентября, состоялась премьера финальной серии перезапуска сериала "Беверли Хиллз, 90210".

Авторы киноленты сняли продолжение истории, показав главных героев спустя 30 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда Беверли-Хиллз находится в коме

В финальном эпизоде использовали трек Sunsay украинского электронного проекта Cape Cod. Исполнитель похвастался новостью в Instagram.

Композиция Sunsay была записана совместно с ирландским певцом Ричардом Фаррелом и вошла на альбом Echoes.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maksym Sikalenko (@cape_cod) 15 Сен 2019 в 11:03 PDT

"Когда, как гром среди ясного неба, прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял Sunsay, как трек к сериалу, пошел целый океан внутреннего тепла и осознание, что все происходит не просто так", - заявил исполнитель Cape Cod.

В молодежном сериале "Беверли Хиллз, 90210" авторы проекта показали жизни обычных американских подростков. Сериал раскрывал такие темы, как интимные отношения, гомофобию, насилие, алкоголизм, наркоманию, жестокое обращение в семье, расизм, антисемитизм, раннюю беременность и заболевания СПИДом. В продолжении сериала они хотят показать, как изменилась жизнь главных героев после 30 лет. Сюжет для киноленты сценаристы черпали из реальных фактов о голливудских актерах, снимавшихся в "Беверли Хиллз, 90210".