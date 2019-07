Возле войны: состоится масштабный музыкальный фестиваль

Возле зоны ООС состоится музыкальный фестиваль. Фото: Gastroli.ua

9-11 августа в Мариуполе на пляже "Песчаный" состоится ежегодный музыкальный фестиваль MRPL City 2019. На фестивале для гостей будут оборудованы три зоны: FAN, VIP-standing и VIP-table.

Сейчас на фестиваля заявлено 37 групп: Little Big, Merk & Kremont, Beissoul & Einius, The Hardkiss, MOZGI, Время и стекло, Порнофильмы, Ріапобой, Green Grey, Бумбокс, Ляпис 98, Друга Ріка, Dilemma, Агонь, Нервы, DETACH, Вася Обломов, Месяц, Michelle Andrade, Bahroma, Bakey, KADNAY, Sonya Kay, FO SHO, WWWAAAVVVEEE, Very The Jerry, NSSND, Stage Rockers, Cepasa.

"Имена еще восьмерых исполнителей электронной сцены под секретом", - говорят организаторы мероприятия.

На территории фестиваля будет действовать палаточный городок. В кемпинге установят душ и специальные места для заряда гаджетов. Стоимость трехдневного проживания на территории фестиваля MRPL City будет стоить 200 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фестиваль упрямого духа "Тарас Бульба": что стоит знать о старейшем рок-фесте Украины

14 июля завершился киевский музыкальный фестиваль Atlas Weened. На следующий день организаторы сообщили даты проведения мероприятия в следующем году. Фестиваль пройдет 7-12 июля 2020-го. Билеты на все дни будут стоить 1800 грн в кассах и 1900 грн онлайн.