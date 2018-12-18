В Университете Гринченко представляют первую в Украине онлайн библиотеку аудиокниг на украинском

20 декабря в Киевском университете имени Бориса Гринченко представляют первые украинские аудиокниги. Фото: istockphoto.com

20 декабря в 11:00 в Киевском университете имени Бориса Гринченко (ул. Маршала Тимошенко, 13-Б) состоится презентация социального проекта реализованного в рамках Общественного бюджета Киева - "Слушай. Библиотека аудиокниг на украинском языке".

В ходе проекта создана онлайн-библиотека аудиокниг классической украинской прозы и поэзии, входящих в школьную программу, а также произведений известных современников с их авторской начиткой. Авторской команде "Типичный Киев" совместно с Институтом журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко за год удалось реализовать амбициозную задачу - озвучить более 100 книг и стихотворных произведений.

К начитке присоединились теле- и радио ведущие, актеры театра и кино, звезды украинской музыкальной сцены, студенты и просто волонтеры, которые прошли кастинг. Среди них: Валерий Харчишин, Даша Астафьева, Богдан Бенюк, Даша Коломиец, Назар Заднипроський, Павел Зибров, Тимур Мирошниченко, Евгений Янович, Александр Ярмак, Евгений Галич, Женя Бардаченко (Jay DILEMMA), Алексей Супрун (Петро Бампер), Ирина Хоменко, Полина Ткач, Олег Маслюк и другие известные украинцы.

"Аудиокниг на украинском языке крайне мало, а в условиях современного развития технологий знания и культуру необходимо доносить в максимально простых и удобных формах. Аудиокнига - одна из таких форм", - комментируют инициаторы проекта. Кроме того такой формат произведений очень неоходим людям с особыми потребностями (с нарушениями зрения, диагнозами дислексии, трудностями в обучении, в частности с неспособностью воспринимать информацию зрительно).

Среди озвученных книг - классика украинской прозы Ольги Кобылянской, Квитки-Основьяненко, Ивана Франко, Панаса Мирного, Валерьяна Пидмогильного и еще десятка авторов. Более 50 стихотворных произведений Максима Рыльского, Елены Телиги, Дмитрия Павлычко, Леси Украинки, Николая Хвылевого и других писателей. Современная литература от Деркачевой Ольги, Лира Евгения, Сняданко Натальи, Кристины Козловской. Марк Ливин и Екатерина Бабкина начитали свои лучшие авторские работы.

Проект реализован совместно с Департаментом образования КГГА, и с 2019 года станет еще одним инструментом современной школы.

Во время открытой презентации авторская группа официально запустит проект, расскажет о его создании, результах и дальнейших планах. На мероприятие приглашены представители городской власти, звезды, участвующие в озвучивания книг, а также авторы современных произведений.

Сайт проекта: https://sluhay.com.ua/

Организаторы проекта: "Типичный Киев" совместно с Киевским университетом имени Бориса Гринченко, при поддержке Общественного бюджета Киева, КГГА и Департамента образования КГГА.

Место проведения: ул. Маршала Тимошенко, 13-Б, Киевский университет имени Бориса Гринченко.

Событие в facebook: https://www.facebook.com/events/130119971224899/

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