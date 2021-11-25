"В Украине две беды - это жлобы и враги" - Pororoka выпустила мистический клип о лесных пожарах

Pororoka представили видеоработу на песню "Дим". Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Dark-folk группа Pororoka выпустила песню "Дим" и клип к ней. Работа, которая готовилась в течение года, посвящена лесным пожарам.

Благодаря фотографу Виталию Юшкевичу, журналистам Надежде Торопенко и Ивану Бухтиярову, а также волонтерскому пожарно-спасательному отряду KARG коллективу удалось собрать документальные кадры с пожарами, произошедшими в прошлом году в Житомирской, Киевской и Луганщине. Главным героем видео стал 9-летний Артем Сытник из села Острова Житомирской области.

Ежегодно, по статистике, Украина теряет 5-8 тыс. г леса из-за поджогов. Прошлый год стал рекордным.

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"Факты масштабных возгораний до сих пор расследуются, и никто за это не ответил. Президент обещает за 3 года вырастить 1 миллиард деревьев, но огонь способен уничтожить все в считанные дни. Желающих навредить - хватает. Кроме откровенных врагов, у нас хватает граждан, которые вопросы прав и обязанностей рассматривают только в контексте комфорта собственной задницы. В Украине две беды - это жлобы и враги", - сказала фронтвумен группы Светлана Сугак.

Dark-folk группа Pororoka представила видеоработу на песню из будущего альбома - "Дуйся". Эта песня о времени, которое мы теряем на бесполезные и бессмысленные обиды друг на друга. Песня заставляет задуматься и переосмыслить свое поведение по отношению к другим.