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понедельник, 11 января 2021 17:22

В соцсети самостоятельно вырезали Трампа из "Один дома 2"

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В соцсети самостоятельно вырезали Трампа из &quot;Один дома 2&quot;
Дональд Трамп имел камео в комедии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". По словам режиссера, требовал его агрессивно и настойчиво. Фото: Insider

В Twitter требовали удалить камео 45-го президента США Дональда Трампа из фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке". Один из пользователей самостоятельно вырезал Трампа из кадра, оставив пустоту.

Это связано с тем, что Трампа навсегда удалили из 12 соцсетей. Среди них Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Президента обвиняют в призыве к штурму Капитолия.

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Ранее режиссер "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" Крис Коламбус рассказал, как Трампу удалось попасть в ленту и сделать знаменитое камео:

"Мы хотели снимать в вестибюле его гостиницы "Плаза". Внесли за это гонорар. Но Трамп хотел большего. Сказал: "Единственный способ получить разрешение на съемку - это снять меня в фильме". Он был настойчив. Пробил себе путь в кино".

Режиссер хотел удалить сцену с Трампом. Но во время 1-го показа зрители обрадовались, увидев бизнесмена на экране. Коламбус удивился и оставил камео Трампа.

Трампа не первый раз удаляют из "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке". 2019-го канадский телеканал CBC вырезал сцену с президентом во время показа ленты. Оправдывались, что сделали это из-за нехватки эфирного времени.

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