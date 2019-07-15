В шпионском блокбастере покажут Мату Хари и Григория Распутина

Вышел трейлер фильма "King's man: Начало" - продолжение серии картин Kingsman. Режиссером выступит Мэтью Вон, постановщик оригинальных частей.

Автор: imdb.com Одну из ролей исполнил английский актер Рэйф Файнс.

Сюжет будет разворачиваться во время Первой мировой войны. Расскажут о событиях, которые привели к основанию шпионской компании. В картине будут присутствовать исторические личности, включая Мату Хару и Григория Распутина.

Автор: imdb.com Роль наглого аристократа выполнил Харис Дикинсон.

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Kingsman - шпионская организация, скрытая от людских глаз. Для того, чтобы попасть в нее, надо пройти ряд испытаний. В эту шпионскую игру втягивают Конрада, молодого сына Оксфордского герцога. Парень наглый, уверенный в себе. Он мечтал служить на благо Англии. Но у компании Kingsman свои планы, по сюжету.

Kingsman - блокбастер с большим количеством трюков. Исполнитель одной из главных ролей Колин Ферт перед началом съемок тренировался в течение 6 месяцев, чтобы набрать соответствующую физическую форму. Выполнил 80% трюков самостоятельно.