В прокат выйдет американская комедия "Душа компании" Фото: MEDIA-NEWS

10 мая в прокат выйдет американская комедия "Душа компании" режиссера Бена Фальконе.

По сюжету, Диану бросил муж. Сообщил, что намерен жениться на соседке-риелторше, а заодно оставить себе их дом и все накопления. Женщина решила восполнить пробел своей юности и пойти в колледж. Хочет почувствовать вкус студенческой жизни и пообщаться с интересными людьми. Она еще и попала на один поток с дочерью Хелен. Девушка не очень радуется такому событию. Благодаря своему таланту устраивать вечеринки женщина очень быстро становится знаменитостью.

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"Старая школа встретилась с новой жизнью" - слоган фильма. Главную роль сыграла жена режиссера, комедийная актриса Мелисса МакКарти.

Также в фильме снялись Дебби Райан, Гиллиан Джейкобс, Джеки Уивер, Майя Рудольф, Адриа Архона, Стивен Рут, Мэтт Уолш.

Третья часть фильма "Мстители Война бесконечности", которая рассказывает историю о супергероях, побила рекорд по кассовым сборам.