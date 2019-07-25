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четверг, 25 июля 2019 15:55

В программу Венецианского кинофестиваля попал украинский фильм

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В программу Венецианского кинофестиваля попал украинский фильм
Валентин Васянович снял фильм о возвращении Донбасса в состав Украины. okino.ua

Фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича попал в конкурсную программу "Горизонты" 76-го Венецианского кинофестиваля. Пройдет 28 августа - 7 сентября.

"Атлантида" - утопическая военная драма о недалеком будущем, в котором Донбасс вернулся в состав Украины. Кроме этой ленты в программе участвуют 18 фильмов.

"Горизонты" - это вторая по престижности программа кинофестиваля. В основной конкурс вошли:

- "Идеальный кандидат", реж. Хайфа Аль-Мансур.

- "О бесконечности", Рой Андерссон.

- Wasp Network, Оливье Ассаяс.

- "История брака", Ноа Баумбах.

- "Почетный гость", Атом Эгоян.

- "К звездам", Джеймс Грей.

- A Herdade, Тьягу Гедеш.

- Gloria Mundi, Робер Гедигян.

- "В ожидании варваров", Сиро Герра.

- "Эмма", Пабло Ларрейн.

- "Субботняя фантастика", Лу Е.

- "Мартин Иден", Пьетро Марчелло.

- La Mafia non è più quella di Una Volta, Франко Мареска.

- "Раскрашенная птица", Вацлав Маргул.

- The Mayor of Rione Sanità, Марио Мартоне.

- Babyteeth, Шеннон Мерфи.

- "Джокер", Тодд Филипс.

- "Офицер и шпион", Роман Полански.

- "Прачечная", Стивен Содерберг.

- No. 7 Cherry Lane, Йонфана.

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Венецианский МКФ - один из самых влиятельных кинофестивалей мира, наряду с Каннским и Берлинским. Проходит с 1934-го.

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