В программу Венецианского кинофестиваля попал украинский фильм

Фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича попал в конкурсную программу "Горизонты" 76-го Венецианского кинофестиваля. Пройдет 28 августа - 7 сентября.
"Атлантида" - утопическая военная драма о недалеком будущем, в котором Донбасс вернулся в состав Украины. Кроме этой ленты в программе участвуют 18 фильмов.
"Горизонты" - это вторая по престижности программа кинофестиваля. В основной конкурс вошли:
- "Идеальный кандидат", реж. Хайфа Аль-Мансур.
- "О бесконечности", Рой Андерссон.
- Wasp Network, Оливье Ассаяс.
- "История брака", Ноа Баумбах.
- "Почетный гость", Атом Эгоян.
- "К звездам", Джеймс Грей.
- A Herdade, Тьягу Гедеш.
- Gloria Mundi, Робер Гедигян.
- "В ожидании варваров", Сиро Герра.
- "Эмма", Пабло Ларрейн.
- "Субботняя фантастика", Лу Е.
- "Мартин Иден", Пьетро Марчелло.
- La Mafia non è più quella di Una Volta, Франко Мареска.
- "Раскрашенная птица", Вацлав Маргул.
- The Mayor of Rione Sanità, Марио Мартоне.
- Babyteeth, Шеннон Мерфи.
- "Джокер", Тодд Филипс.
- "Офицер и шпион", Роман Полански.
- "Прачечная", Стивен Содерберг.
- No. 7 Cherry Lane, Йонфана.
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Венецианский МКФ - один из самых влиятельных кинофестивалей мира, наряду с Каннским и Берлинским. Проходит с 1934-го.
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