В новом фильме "Джон Уик" главную роль сыграет женщина

Киану Ривз стал продюсером. Фото: deadline.com

Американский фильм "Джон Уик", главную роль в котором сыграл актер Киану Ривз, получил сиквел женской версии ленты.

Подробностями поделилось издание Deadline.

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Фильм получил название "Балерина", в котором главную роль исполнит женщина. Кто именно будет воплощать на экране наемного убийцу - неизвестно.

Лента расскажет историю молодой женщины, которая мстит за убийство своей семьи.

В последнем фильме "Джон Уик 3" появилась балерина с татуировками. Пока неизвестно, будет ли сиквел рассказывать именно о ней.

Сценаристом стал Шей Хаттен, режиссером - Чед Стахельски. Продюсировать фильм решил главный герой фильмов о Джоне Уике Киану Ривз. Вероятно, что актер появится в некоторых сценах ленты.

Американская киностудия Warner Bros. анонсировала продолжение научно-фантастической трилогии "Матрица". В четвертом фильме киносерии канадский актер Киану Ривз вернется к роли Нео.