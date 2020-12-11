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пятница, 11 декабря 2020 20:22

В Киеве состоялась премьера ленты "Раскрашенная птица": фото
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Премьерный показ исторической драмы "Раскрашенная птица" проходил в киевском кинотеатре "Оскар"
Фото: Кирилл Авраменко
Премьерный показ исторической драмы "Раскрашенная птица" проходил в киевском кинотеатре "Оскар"
Премьерный показ исторической драмы "Раскрашенная птица" проходил в киевском кинотеатре "Оскар"
Премьерный показ исторической драмы "Раскрашенная птица" проходил в киевском кинотеатре "Оскар"
Премьерный показ исторической драмы "Раскрашенная птица" проходил в киевском кинотеатре "Оскар"

10 декабря в столичном кинотеатре "Оскар" состоялся премьерный показ чешско-словацко-украинского фильма "Раскрашенная птица". Рассказывает о путешествии мальчика по Восточной Европе во время Второй мировой войны.

Кино представили украинский сопродюсер Игорь Савиченко и кинокритик Андрей Алферов. После просмотра прошло онлайн-обсуждение с режиссером картины Вацлавом Марулом.

Среди гостей премьеры были Олег Сенцов, Ирма Витовская, Анна Завальская, Филипп Ильенко, Остап Дзядек, Владимир Тихий, Евгений Черников.

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Еврейская пара, пытаясь защитить сына от геноцида, отправляет его к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. После внезапной смерти тети вынужден отправиться на поиски родителей. Почти везде встречает враждебность, насилие, по сюжету.

"Раскрашенная птица" - экранизация одноименного бестселлера 1965 года польско-американского писателя Ежи Косинского, переведенного на более чем 30 языков.

Фильм выиграл 9-й питчинг Госкино Украины в декабре 2016-го. Размер государственной поддержки составил 9,5 млн грн. Кроме Чехии и Словакии, съемки прошли также и в селе Сваловичи Любешовского района на Волыни.

В фильме сыграли немецкий актер Удо Кир, канадец Барри Пеппер, британец Джулиан Сэндс, американец Харви Кейтель, швед Скарсгорд, а также отечественные исполнители Алла Соколова, Нина Шуневич, Остап Дзядек.

Мировая премьера состоялась в прошлом году в основном конкурсе 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

"Раскрашенная птица" показывают в украинских кинотеатрах с 10 декабря.

"Это энциклопедический фильм. Со временем займет свое место рядом со "Списком Шиндлера" Стивена Спилберга и "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи, - говорит украинский сопродюсер Игорь Савиченко. - Именно такую задачу ставила перед собой наша большая международная команда, и именно это стало причиной участия звезд мирового кинематографа первого эшелона. Посмотреть это кино – это пережить весь ужас, который проходят "другие", которые сталкиваются с ненавистью окружающих. И понять, что весь мир, по сути, состоит из других – то есть самых разных людей, которых объединяют или разъединяют внешние факторы, такие как глупость, идеология, религия, жажда благосостояния или славы или же политические амбиции маргиналов".

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