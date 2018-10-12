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пятница, 12 октября 2018 18:25

В Киеве повторят шедевральный балет "Дети ночи"
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19-20 октября на сцене Национальной оперы Украины – состоится премьера сиквела "Дети ночи. Андрогин", в исполнении звездного дуэта Александра Стоянова и Екатерины Кухар, а также хореографа и артиста Staatsbalett Berlin Александра Абдукаримова.

Успешная премьера одноактного балета "Дети ночи", которая состоялась в марте 2018 года, получила свое долгожданное продолжение. Хореограф Александр Абдукаримов продолжил историю об Андрогинах – мифических существах, которые когда-то обладали двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове и которые возгордились своим могуществом, за что были наказаны и разделены на две части – мужскую и женскую.

В день премьеры зрители увидят два акта балета "Дети ночи. Андрогин".

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В первой части, которая уже знакома зрителям, Дети ночи – человеческие страхи, сомнения, соблазны не смогли одолеть Андрогина и разлучить его мужскую и женскую части. Андрогин в лице пары Александра Стоянова и Екатерины Кухар смогли найти свои половинки и преодолели все препятствия, испытания, которые готовили им Дети ночи. Половинки обрели вновь друг друга, чистую любовь и свое Я навсегда.

По задумке хореографа во второй части балета "Дети ночи. Андрогин" Андрогин встречается с Провидцем – сверхсуществом, обладающим невероятной энергией, обитающим вне пространства и времени. Он одновременно Бог и Демон, он тот, кто управляет Детьми ночи и боится потерять свою власть. Провидец опасается, что Андрогин своим примером сможет зародить в душе людей зерно надежды, и они смогут обрести самое сильное и одновременно самое хрупкое чувство и станут счастливыми. Сможет ли Провидец одолеть Андрогина?

Партию Провидца исполнит сам хореограф Александр Абдукаримов – артист Staatsbalett Berlin.

Постановка "Дети ночи. Андрогин", опираясь на классическую академическую традицию, использует новейшие световые и графические решения, что создает настоящую мистическую атмосферу.

Перед спектаклем атмосферу магического театрального действия создаст специальный гость – виртуоз-оркестра KIEV TANGO PROJECT, коллектив выступит с композицией Астора Пьяццоллы "Андрогин".

Хореография и постановка: Александр Абдукаримов

Музыка: Антонио Вивальди, Макс Рихтер, Филип Гласс, Клифф Мартинес, Арво Пярт.

Автор: Валерия Радзиевскакя
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12
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