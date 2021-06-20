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В фильмах предсказал войну на Донбассе и Зеленского - вышла автобиография режиссера

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Украинский режиссер Николай Рашеев выпустил автобиографию "Внутренний эмигрант. Записки склеротика ". Содержит воспоминания о детстве, съемках и киностудии Довженко.

"Я сначала боялся, что это будет обычная книга, которую трудно читать и где много воды. Однако нет. Это как большой приключенческий роман, - говорит киновед и режиссер Станислав Битюцкий. - Николай Рашеев родился в Киеве. Детство прошло во время Второй мировой. Учился в школе у ​​евбазы. Это еврейский базар, действовал в районе современной площади Победы. Ходил в кинотеатр имени Чапаева, сейчас "Лира". Полтора года прожил в Сибири. После возвращения учился на высших режиссерских курсах в московском ВГИКе. Затем работал на киностудии имени Довженко. Воевал с сексотами. Вопреки всему снимал невероятные фильмы. Путешествовал по Европе, когда это было практически невозможно. Дружил с болгарскими диссидентами.

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Приятно удивило, что книга деликатная. Автор ни о ком не говорит плохо. Избегает желтизны. Кажется, что все воспоминания до поступления во ВГИК полны приключений. Например, скалолазание. Жизнь была насыщена. А потом осталось только кино. Как по мне, фильмы Рашеева стоят на трех слонах. Это эксцентрика немого кино, по-театральному статические некоторые сцены, и музыка. Она часто иллюстрирует то, что происходит ".

Автор: Facebook
  Режиссер Николай Рашеев написал книгу воспоминаний "Внутренний эмигрант. Записки склеротика "
Режиссер Николай Рашеев написал книгу воспоминаний "Внутренний эмигрант. Записки склеротика "

Мюзикл Рашеева "Маленький школьный оркестр" запретили сразу после выхода в 1968 году. Пролежал на полке 42 года.

"Странно, "Каменный крест" Леонида Осыки вышел в тот же год. Не был запрещен, его показывали везде. Хотя критиковал действительность, - продолжает Битюцкий. - "Маленького школьного оркестра" же уничтожили все копии. Видимо, считали недопустимым показывать свободных лохматых музыкантов. В 2000-х негатив фильма нашел киновед Евгений Марголит. Родом из Луганска, сейчас работает в российском кинофонде. Сделал электронную копию "Маленького школьного оркестра". Часть все равно черно-белая, так как снимали на чувствительную пленку. Очень рекомендую посмотреть, в этом фильме такой красивый Киев. Сейчас Марголит также планирует отреставрировать недублированную версию фильма Рашеева "Театр неизвестного актера".

Мюзикл запретили сразу после выхода в 1968 году. Пролежал на полке 42 года

Но главным хитом Рашеева считается "Бумбараш". Фильм не потерял актуальности и сейчас. Когда пересматривал, то даже находил там параллели с "ДНР". В фильме жители села так же провозглашают якобы свою республику. Это даже похоже на "Донбасс" Сергея Лозницы".

Автор: Кино-Театр
  Светлана Смехова сыграла одну из ролей в мюзикле Николая Рашеева «Маленький школьный оркестр». Фильм запретили сразу после выхода в 1968 году. Пролежал на полке 42 года.
Светлана Смехова сыграла одну из ролей в мюзикле Николая Рашеева «Маленький школьный оркестр». Фильм запретили сразу после выхода в 1968 году. Пролежал на полке 42 года.

События фильма "Бумбараш" разворачиваются на фоне Гражданской войны в России. Рядовой Бумбараш возвращается из австрийского плена в родную деревню, где все считали его погибшим. Отказывается вступать в ряды красной армии, скрывается на сеновале и в лесу. Влюблен в односельчанку Варю, которая вышла замуж за другого.

Фильм не потерял актуальности и сейчас. Когда пересматривал, то даже находил там параллели с "ДНР"

"До сих пор чувствую вину за выбор актера на главную роль в "Бумбараше", - говорит режиссер Николай Рашеев. - Ее воплотил Валерий Золотухин. Но пробовался Михаил Кононов. Даже начали с ним съемки. Это симпатичный простой парень. Золотухин провалил пробы. Но был хитрый. Позвал меня на свое выступление в церковном хоре. Я убежден, что создать мощный образ можно только благодаря эксцентрике, то есть отклонению от нормы. И меня зацепило его несоответствие тогдашним реалиям. Кононов легко вызывал симпатию, потому что он хороший человек. А Золотухин не такой. Здесь надо было постараться сопереживать. Мы искали сочувствие к нему, поработали. Отсюда эта его бедная рубашка и другие детали.

Также "Бумбараш" начинается с жутких взрывов на фронте. А музыка шуточная и ироническая. Якобы заявление: "Мы будем вам рассказывать о Гражданской, но не так, как другие".

"Бумбараш" заклеймили в Украине как "издевательство над идеалами революции". Однако это был заказ центрального телевидения, поэтому фильм показали.

Создать мощный образ можно только благодаря эксцентрике, то есть отклонению от нормы

Это был страшный успех. Праздновали, много пили. Когда протрезвели, спросили, что же пишут зрители. Вместо рейтингов и соцсетей были письма. Оказалось, что в них все просили выслать тексты песен. Сначала расстроился. Якобы ничего больше их не интересует. А потом подумал, что это хорошо. В песнях был тот самый важный смысл всей картины. Некоторые вообще называют музыку внутренним сюжетом. Его нельзя описать словами. Вызывает настроение и чувства. А кино - это уже просто изложение ряда событий.

Автор: Кинопоиск
  Валерий Золотухин сыграл главную роль в фильме Николая Рашеева "Бумбараш".
Валерий Золотухин сыграл главную роль в фильме Николая Рашеева "Бумбараш".

Книгу начал писать в 2001 году. В Болгарии посоветовали. Говорят, что мемуары пишут склеротики. Мой отец 14 лет был врагом народа. Я хотел рассказать о тех временах. Дотошно его допрашивал, доводил до слез.

Праздновали, много пили. Когда протрезвели, спросили, что же пишут зрители

С книгой долго тянул. Активнее всего писал во время лечения в Испании. Диктовал главу за главой своей подруге Любе Журавлевой. Она была провокатором, требовала от меня больше и больше деталей. Также помогла, чтобы книга вышла в таком виде, как я просил. Чтобы было два ряда - текстовый и иллюстративный. Фото тут словно артефакты, тоже рассказывают свою историю.

Словосочетание в названии книги "Внутренний эмигрант" - такое прозвище было у Михаила Булгакова. А у меня - на киностудии Довженко. До 1973 года на ней царила полубогемная расслабленная атмосфера. Целый ряд знаменитых поэтов, в частности Иван Драч, работали в сценарной мастерской, создавали оригинальные украинские ленты. Затем началась дисциплинизация. Резко усилился контроль КГБ. Они даже не скрывали, что следят. Из моих фильмов вырезали так много, что больно и вспоминать.

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Больше всего показывал абсурдность советской системы в "Короле и капуста" по роману О. Генри. Там рассказывается об Анчурии. Для меня тогда все вокруг было Анчурией. Кстати, если проводить параллели с Украиной, в этом фильме герой Николая Караченцова спел песенку и стал президентом.

Фильм "Яблоко на ладони" был единственным, который снял не по заказу центрального телевидения. Тогда был некий серый кардинал ЦК КПСС Михаил Суслов. Дал приказ своим: "Свяжитесь с украинцами и спросите, с какой целью делают такой фильм". А через три дня умер. Никто не мог понять, что же такого запрещенного увидел в "Яблоко на ладони". Очевидно, объяснить уже не мог ".

Резко усилился контроль КГБ. Они даже не скрывали, что следят. Из моих фильмов вырезали так много, что больно и вспоминать

Последний фильм Михаила Рашеева - "Оберег" 1990-го. В Довженко-центре позиционируют его как самый важный хоррор в истории украинского кино. Созданный по мотивам произведений Владимира Дрозда, в частности романа "Одинокий волк". В нем рассказывается о метаморфозах личности. Главный герой "Оберега" родом из далекого полесского села, живет в Киеве. Деградирует, поднимаясь по лестнице партийной карьеры. В фильме есть аллюзии к Чернобыльской катастрофе 1986-го и провозглашения независимости Украины.

Автор: Довженко-центр
  Хоррор "Оберег" 1991-го - последний фильм Николая Рашеева. Главный герой родом из далекого полесского села, живет в Киеве. Всюду ему мерещится бабушка, которая проводит мистические ритуалы.
Хоррор "Оберег" 1991-го - последний фильм Николая Рашеева. Главный герой родом из далекого полесского села, живет в Киеве. Всюду ему мерещится бабушка, которая проводит мистические ритуалы.


"Это мой фильм-предупреждение, - продолжает Рашеев. - В 1990-х посмотрел вокруг. На то, как меняется общество. Какая-то возня, учащается приспособленчество. Подумал - чего веселиться? Снял ленту по законам жанра ужасов. Хотя он меня совсем не трогает. Кроме финала - крики в тихом мегаполисе и луна, падающая на город.

Говорят, что мемуары пишут склеротики

Было трудно найти финансирование. Компания, которая этим занималась, обанкротилась. С прокатом так же не повезло, потому что с распадом Союза его фактически не было. Прошло пару показов в киноклубах и все. Цифровая копия все это время была у меня".

Николай Рашеев снял для студии Довженко 7 фильмов, начиная с 1971 года. В 2000-м получил звание "Заслуженного деятеля искусств Украины". Входит в Национальный Союз кинематографистов Украины.

Автор: Владислава Михайленко
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