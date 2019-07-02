"Юный орел" снимется в кино: Поплавский получил роль в украинской комедии

Михаил Поплавский дебютирует в комедийном сериале. Фото: www.facebook.com

Украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский получил роль в комедийном сериале "Большие Вуйки".

Мужчина сыграет министра инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба 1 + 1.

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Сериал "Большие Вуйки" - продолжение ленты "Последний москаль". Роль чиновника станет дебютной для Поплавского в комедийном киножанре.

"Креативный продюсер Юрий Горбунов предложил мне роль - я сразу согласился. Это веселая история об украинских реалиях. Мой персонаж - собирательный образ наших чиновников, поэтому зрителям он покажется очень понятно. Роль в "Больших Вуйках" для меня означает поддержку украинского кино. Уверен, что оно должно быть успешным и популярным ", - прокомментировал Поплавский.

По сюжету комедии, Большим Вуйкам власти выделили средства на строительство дороги к селу. Но из-за коррупции деньги попадают к голове деревни-конкурента Малых Вуйок. Главные герои решают установить справедливость и едут в столицу, чтобы вернуть средства обратно.