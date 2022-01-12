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среда, 12 января 2022 15:09

Уничтожение гитар и импровизация во время выступления - показали трейлер комедии "Лучшие выходные"
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Презентовали трейлер романтической комедии "Лучшие Выходные"
Фото: предоставлено пиар-менеджером Film.ua Group
Презентовали трейлер романтической комедии "Лучшие Выходные"
Презентовали трейлер романтической комедии "Лучшие Выходные"
Презентовали трейлер романтической комедии "Лучшие Выходные"
Презентовали трейлер романтической комедии "Лучшие Выходные"

Выпустили новый трейлер романтической комедии "Лучшие выходные", рассказывающей четыре разных истории. Героев фильма объединяет любовь, музыка, фестиваль и лето. Премьера запланирована на 2 февраля.

Съемки проходили преимущественно в Киеве, а лучшие моменты сняли во время музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021. Главных героев – Ганса и Ольгу – сыграли актеры Элиас Райхерт и Дарья Петрожицкая. Они встретили в центре столицы альпаку, лошадь и женщину-кошку.

Тарас Денисюк, для которого роль Лесика стала дебютом в кино, импровизировал во время диалога с Веркой Сердючкой. Сцену снимали во время выступления артистки. Алина Чебан, сыгравшая Алису, уничтожила четыре гитары для фильма. Во время съемок она так старалась, что травмировала колено.

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Создатели приключенческо-исторического экшена "Довбуш" выпустили первый официальный трейлер. Премьера состоится 12 мая 2022 года. Сергей Стрельников, сыгравший Олексу Довбуша, отметил, что главный герой "встал на защиту своей земли и оборонял от захватчика".

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