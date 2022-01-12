Уничтожение гитар и импровизация во время выступления - показали трейлер комедии "Лучшие выходные"

Фото: предоставлено пиар-менеджером Film.ua Group

Выпустили новый трейлер романтической комедии "Лучшие выходные", рассказывающей четыре разных истории. Героев фильма объединяет любовь, музыка, фестиваль и лето. Премьера запланирована на 2 февраля.

Съемки проходили преимущественно в Киеве, а лучшие моменты сняли во время музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021. Главных героев – Ганса и Ольгу – сыграли актеры Элиас Райхерт и Дарья Петрожицкая. Они встретили в центре столицы альпаку, лошадь и женщину-кошку.

Тарас Денисюк, для которого роль Лесика стала дебютом в кино, импровизировал во время диалога с Веркой Сердючкой. Сцену снимали во время выступления артистки. Алина Чебан, сыгравшая Алису, уничтожила четыре гитары для фильма. Во время съемок она так старалась, что травмировала колено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без трансляции и звезд на красной дорожке: назвали имена победителей "Золотого глобуса-2022"

Создатели приключенческо-исторического экшена "Довбуш" выпустили первый официальный трейлер. Премьера состоится 12 мая 2022 года. Сергей Стрельников, сыгравший Олексу Довбуша, отметил, что главный герой "встал на защиту своей земли и оборонял от захватчика".