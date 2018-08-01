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среда, 01 августа 2018 10:57

Украинский фильм получил награду престижного кинофестиваля

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Украинский фильм получил награду престижного кинофестиваля
Фильм "Предел ожидания" получил награду в категории "Лучший режиссер документального фильма на иностранном языке". Фото: "Інтерньюз-Україна"

Украинский документальный фильм "Предел ожидания" получил награду в категории "Лучший режиссер документального фильма на иностранном языке" на VII Мадридском международном кинофестивале.
Фильм рассказывает о двух реальных историях защитников Украины: о братьях пропавших без вести на Донбассе, которые были в составе батальона "Айдар", и о похищенном накануне аннексии Крыма активиста Евромайдана, освобожденного в результате обмена. Об этом сообщает общественная организация "Інтерньюз-Україна", в рамках проекта которой был снят этот фильм.

"Мы показали лишь малую часть той боли, с которой столкнулись тысячи матерей, отцов и детей в результате российской агрессии в Украине. Искренне благодарю всю команду, которая работала над фильмом", - прокомментировал победу на кинофестивале режиссер картины Станислав Цехмистренко.

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Благодаря показам в Мадриде о проблеме пропавших без вести узнали сотни зрителей за рубежом, которые разделили с украинцами боль от потери близких.
"Мало что в жизни произвело на меня настолько сильный эффект, как этот фильм. Очень сильная работа режиссера, которому небезразлична проблема фильма. После просмотра я был очень растроган ", - описал свои впечатления от фильма участник кинофестиваля Джейсон Макмерти, доцент университета Элона, режиссер из Голливуда.
Премьерный показ фильма "Предел ожидания" состоялся в Киеве осенью 2017 года.
Фильм можно посмотреть на YouTube.

Украинско-израильский фильм NO-ONE получил призы на международном кинофестивале в Вене Vienna Independent Film Festival 2018.

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Дата
01
августа

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